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Каретный сарай московской усадьбы сдадут в аренду по рублю за квадратный метр

Экономика и бизнес
5 июля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Будущему арендатору предстоит провести на объекте изыскательные работы

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукцион через единую городскую торговую площадку каретный сарай усадьбы Лепехиных XVIII века на Андроньевской площади у станции метро "Римская" по программе "1 рубль за квадратный метр". Об этом в четверг сообщила пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

"На аукцион выставлена самая древняя часть усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади - каретный сарай площадью более 170 квадратных метров. Победитель торгов сможет арендовать объект по ставке "1 рубль за квадратный метр" в год после того, как выполнит обязательство по сохранению объекта культурного наследия", - приводятся в сообщении слова главы департамента Геннадия Дегтева.

По его словам, будущему арендатору предстоит провести на объекте изыскательные работы, а после инвестор должен приступить к восстановлению исторического здания. На все виды работ отводится пять лет.

Дегтев также отметил, что благодаря существованию данной программы "из руин восстановлены [в частности] здания казармы екатерининской эпохи в районе Лефортово, цветочный павильон усадьбы Лопатиной по улице Сивцев Вражек".

Одноэтажное здание каретного сарая расположено на Андроньевской площади, 4, строение 3. Оно соседствует с северным флигелем усадьбы Лепехиных. Начальная цена лота составляет 823,5 тысяч рублей. Предприниматели могут прислать заявки на участие в аукционе до 17 августа, сами торги пройдут 23 августа 2018 года.

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