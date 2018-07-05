Протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве будет больше, чем в Пекине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Протяженность Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет больше, чем в Пекине: 69 км против 57 км. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине", - написал мэр в Twitter.

Большая кольцевая линия #мосметро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся новая линия Московского метрополитена. На схеме метро линия окрашена в бирюзовый цвет и обозначается номером 11.

Сейчас этот номер у построенной почти полвека назад Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав Большого кольца метрополитена. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с МЦК.