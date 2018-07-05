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Для предпринимателей в селах Ненецкого АО установлен льготный тариф на электричество

Экономика и бизнес
5 июля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Цена на электроэнергию будет снижена с 38 рублей 50 копеек до 15 рублей

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ТАСС, 5 июля. Предприниматели, которые работают в сельской местности в Ненецком автономном округе, с 1 января 2019 года будут платить за электроэнергию по льготному тарифу, ниже существующего более чем в два раза. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, соответствующий законопроект в двух чтениях в четверг на очередной сессии приняли депутаты окружного парламента.

"С первого января 2019 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сельской местности Ненецкого округа, цена за электроэнергию будет снижена более чем в два раза, с 38 рублей 50 копеек до 15 рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время льготный тариф на электроэнергию установлен только для сельхозтоваропроизводителей. В сельских населенных пунктах НАО электроэнергия вырабатывается на изолированных дизельных станциях, ее себестоимость выше, чем в Нарьян-Маре, электростанция которого работает на природном газе. Для льготного тарифа потребуется порядка 13 млн рублей дополнительных средств из окружного бюджета.

В 2017 году в перечень потребителей электроэнергии в сельских населенных пунктах округа вошли 75 малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.

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