КПРФ начала процесс инициирования референдума против пенсионной реформы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. КПРФ в четверг провела первое собрание региональной инициативной подгруппы по проведению всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста.

Собрание состоялось в Центральном доме литераторов в Москве. В нем приняли участие 120 человек.

"Исходя из того, что данный вопрос [о повышении пенсионного возраста] должен приниматься и рассматриваться при добром согласии всех граждан РФ, мы предложили инициировать общенациональный референдум", - сказал первый секретарь московского горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, сформулирован так: "Согласны ли вы, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?", уточнил Рашкин.

За такую формулировку вопроса проголосовали все члены инициативной группы, кроме одного человека, который воздержался.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

Этапы подготовки к референдуму

По закону, чтобы организовать общероссийский референдум, необходимо провести собрания инициативных подгрупп в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43 регионах). В собрании каждой региональной группы должны принять участие не менее 100 человек. После собрания ходатайство о регистрации инициативной подгруппы подается в избирательную комиссию соответствующего региона, которая в течение 15 дней должна зарегистрировать группу или отказать ей в регистрации. Избирком также направляет в ЦИК РФ формулировку вопроса референдума, а ведомство решает, соответствует ли она требованиям закона.

Если инициативные подгруппы зарегистрированы в 43 регионах, их уполномоченные представители должны провести собрание, по итогам которого обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Это необходимо сделать не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы. В случае положительного решения ЦИК инициативная группа должна в течение 45 дней собрать в поддержку проведения референдума не менее 2 млн подписей граждан, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. подписей.

Подписные листы сдаются в Центризбирком, у которого на проверку случайно отобранных 40% подписей есть 30 дней. Если подписей достаточно, а процент брака не превышает 5%, ЦИК должен вынести решение о назначении референдума.