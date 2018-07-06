Козлов: отмена НДС на авиаперевозки в регионах ДФО привлечет туда новые компании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и привлечет новые авиакомпании на Дальний Восток. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и не допустить роста цен на авиабилеты, а также увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%. Кроме того, это положительно скажется на формировании конкурентной среды, привлечении новых авиаперевозчиков на Дальний Восток", - отметил собеседник агентства.

В июне Госдуму внесли законопроект об обнулении ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. С этой инициативой выступило Минвостокразвития.

Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Министерство рассчитывает, что к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре во Владивостоке, закон об отмене НДС на авиаперевозки по Дальнему Востоку будет принят.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО в Петропавловске-Камчатском заявил, что территория региона покрыта авиасообщением только на 30%.

"Плоский тариф" еще для трех городов

Минвостокразвития планирует решить вопрос о распространении действия "плоского тарифа" (билеты, которые продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и уровня спроса) авиасообщения для Анадыря, Якутска и Благовещенска к лету 2019 года, сообщил Козлов.

"Решается вопрос о распространении этой программы на Анадырь, Якутск и Благовещенск. Наше министерство будет добиваться его скорейшего решения уже к лету следующего года", - отметил министр.

Учитывая острую ситуацию текущего года, министерство будет работать с Минтрансом, Росавиацией, группой авиакомпаний ПАО "Аэрофлот". Планируется, что при формировании программы полетов в 2019 году в пиковый период летней отпускной компании была установлена соответствующая частота полетов. Речь идет о не менее восьми рейсов в неделю на воздушных судах Boeing 777-300 (457 кресел), тогда как у Airbus 330-300, которые использует Аэрофлот, максимум 296 мест.

Сейчас по "плоскому тарифу" можно вылететь во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Южно-Сахалинск.