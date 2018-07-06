Мост через реку Лена на БАМе введут до конца 2018 года

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует ввод железнодорожного моста на участке Лена - Звездная Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Иркутской области в декабре 2018 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"В августе 2018 года строительство нового моста через реку Лена будет полностью завершено. Движение поездов по мосту будет запущено уже в декабре текущего года, после завершения строительства второго пути на участке Лена-Восточная - Предленский", - говорится в сообщении.

По данным ВСЖД, объем работ по строительству моста выполнен на 90%.

Строительство железнодорожного моста через Лену в городе Усть-Куте длиной 417 м началось в 2015 году. Ранее сообщалось, что он позволит сделать двухпутным перегон в районе Усть-Кута, тем самым увеличив пропускную способность участка Лена - Северобайкальск с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.