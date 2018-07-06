Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мост через реку Лена на БАМе введут до конца 2018 года

Экономика и бизнес
6 июля, 7:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, июля. /ТАСС

По информации ВСЖД, объем работ по строительству моста выполнен на 90%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует ввод железнодорожного моста на участке Лена - Звездная Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Иркутской области в декабре 2018 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"В августе 2018 года строительство нового моста через реку Лена будет полностью завершено. Движение поездов по мосту будет запущено уже в декабре текущего года, после завершения строительства второго пути на участке Лена-Восточная - Предленский", - говорится в сообщении.

По данным ВСЖД, объем работ по строительству моста выполнен на 90%.

Строительство железнодорожного моста через Лену в городе Усть-Куте длиной 417 м началось в 2015 году. Ранее сообщалось, что он позволит сделать двухпутным перегон в районе Усть-Кута, тем самым увеличив пропускную способность участка Лена - Северобайкальск с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
2
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё"
3
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
4
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
5
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным всю свою жизнь
6
Титов предложил передать Казначейству управление пенсиями
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости