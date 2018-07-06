Кабмин вносит в Госдуму законопроект о правах требования в ипотечном покрытии облигаций

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который включает права требования, обеспеченные залогом прав участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Законопроектом предусматриваются изменения в законодательстве, которые позволят включить права требования, обеспеченные залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

При этом предлагается установить условие, при котором такие требования включаются в ипотечное покрытие в части удовлетворения залогодержателем своих требований за счет имущества, причитающегося участнику долевого строительства при исполнении третьим лицом обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве, право требования участника долевого строительства по которому передано в залог, или получения залогодержателем возмещения от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или других объектов недвижимости.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят банкам увеличивать объемы и снижать ставки ипотечного кредитования за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке", - следует из пояснительной записки.

Действующая редакция Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" не позволяет включить в ипотечное покрытие облигаций права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами требования по договорам участия в долевом строительстве.