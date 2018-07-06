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"Алроса" и "Уральские авиалинии" увеличили количество рейсов из аэропорта Благовещенска

Экономика и бизнес
6 июля, 11:03 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 6, июля. /ТАСС

По данным министерства транспорта и строительства Амурской области, за первые пять месяцев 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 152,6 тыс. пассажиров

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Летнее расписание аэропорта в Благовещенске Амурской области дополнилось новыми рейсами компаний "Уральские авиалинии" и "Алроса", сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства транспорта и строительства.

"В летнем расписании аэропорта Благовещенск добавились рейсы. Авиакомпания "Алроса" начала выполнение полетов по маршруту Новосибирск - Благовещенск - Новосибирск, он включен в расписание аэропорта по 31 августа 2018 года. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 7 июля по 15 сентября 2018 года по субботам вводит дополнительный рейс по маршруту Екатеринбург - Благовещенск - Екатеринбург. <...> В период с 15 июля по 30 сентября 2018 года по воскресеньям будет выполняться рейс по маршруту Москва - Екатеринбург - Благовещенск - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

По данным министерства транспорта и строительства Амурской области, за первые пять месяцев 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 152,6 тыс. пассажиров, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На внутренних воздушных линиях было обслужено более 125,5 тыс. пассажиров, что на 13,5% превышает объемы авиаперевозок за январь - май прошлого года, на международных - 27 тыс., пассажиропоток увеличился на 5,8%.

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