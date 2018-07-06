Минтранс требует хранить данные авиапассажиров в России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало проект постановления правительства "Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", сообщает газета "Ведомости".

В документе прописан перенос с 1 января 2020 года на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты, пишет издание.

Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России.

В документе также отмечается, что постановление разработано также и для защиты суверенитета России.