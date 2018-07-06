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Хабаровский край представит на ВЭФ судно "Иван Сидоренко"

Экономика и бизнес
6 июля, 11:38 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 6, июля. /ТАСС

Судно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами и оказания помощи аварийным плавсредствам

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ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Участникам Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, продемонстрируют построенное на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае судно снабжения "Иван Сидоренко". Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности и транспорта региона.

"В этом году на Амурском судостроительном заводе достраивается судно снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками проекта 22420 "Иван Сидоренко", судно будет представлено на ВЭФ", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что сейчас судно находится на достроечной базе во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, к началу форума его планируется передислоцировать в бухту Аякс на острове Русский.

Все работы по судну завершат к концу июля. Оно предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами: трубами, цементом, буровыми соляными растворами, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Судно также может использоваться для оказания помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам и другим плавсредствам. Длина судна - 90 метров, ширина - 19 метров, дедвейт - 4,4 тыс. тонн.

Ранее на ВЭФ Хабаровский край из судов представлял корвет "Совершенный" и пассажирский лайнер "70 лет Победы".

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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