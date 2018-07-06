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"Дочка" Сбербанка и компания Waves займутся безопасностью блокчейн-платформ

Экономика и бизнес
6 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Стороны будут вместе обеспечивать безопасность блокчейн-платформ Vostok и Waves

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура Сбербанка, занимающаяся кибербезопасностью - BI.ZONE и компания Waves, управляющая одноименной блокчейн-платформой, заключили меморандум о взаимопонимании, сообщил Сбербанк.

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"Стороны будут вместе обеспечивать безопасность блокчейн-платформ Vostok и Waves, внедряя новейшие технологические решения и проводя регулярный аудит этих платформ на предмет защищенности от киберугроз", - говорится в сообщении.

Waves - глобальная децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на операции с пользовательскими токенами, запущенная в 2016 году.

BI.ZONE, в свою очередь, занимается киберразведкой и мониторингом информации в публичных и теневых сегментах киберпространства.

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