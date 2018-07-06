"Алроса" обнаружила алмаз в форме футбольного мяча накануне 1/4 ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Алроса" 4 июля на месторождении в Архангельской области добыла алмаз в форме футбольного мяча массой 0,5 карата и размером 3,5х3,2 мм, говорится в сообщении компании.

"Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале", - прокомментировал находку глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

Сообщается, что что губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также многие футбольные болельщики, выступили с предложением назвать камень в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева.

"Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева", - отметил губернатор.

В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск.