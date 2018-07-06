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Путин призвал выработать единые международные правила игры в цифровой сфере

Экономика и бизнес
6 июля, 13:36 дата обновления: 6 июля, 13:48 UTC+3

Президент отметил, что число кибератак на российские ресурсы выросло на треть

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал выработать единые международные правила игры в цифровой сфере, учитывающие права и интересы всех государств.

"Для бурной цифровой эпохи важна свобода - свобода общения, коммуникаций, обмена опытом и идеями. При этом особенно важно выработать единые правила игры, общий для всех международный стандарт, которые максимально учитывали права и интересы всех государств", - сказал Путин, выступая на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

При этом глава российского государства подчеркнул, что мировое сообщество уже не раз убеждалось в том, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать только в собственных интересах вредят мировой информационной стабильности. В качестве положительного опыта взаимодействия государств в киберпространстве Путин привел опыт согласования России с европейскими государствами в рамках Совета Европы единых правил защиты персональных данных.

"Приняты очень важные решения, которые не допускают незаконной передачи персональных данных наших граждан в другие страны. Отмечу также, что Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета", - сказал президент.

Путин добавил, что Россия и в дальнейшем намерена продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке Организации Объединенных Наций.

Масштаб задачи

Российский лидер считает борьбу с кибератаками задачей государственного масштаба.

"В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть, - констатировал глава государства. - Убежден, их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности - это государственная задача". По словам президента, в этой работе необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и граждан. "В этой связи мы реализуем в России программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями", - напомнил он.

Путин отметил, что вопросы безопасности информационного пространства требуют особого внимания. "Мы видим, что количество угроз и рисков здесь только растет, - пояснил он. - Так, по данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И по мнению экспертов, если не принимать эффективных, результативных мер, ущерб будет еще больше".

Говоря о других приоритетах в информационной сфере, Путин назвал среди них проведение исследований в этой сфере в кооперации с бизнесом и учеными. По словам президента, это позволит продвигать отечественные технологии и создавать на их базе востребованные и конкурентоспособные продукты. "И конечно, ключевая задача - это подготовка профессиональных кадров, формирование компетенций, которые позволят вести дальнейшие масштабные преобразования в области цифровой экономики", - добавил глава государства.

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