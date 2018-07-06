СМИ: две компании из ФРГ поставили в РФ титановую руду, которая затем оказалась в Крыму

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Две германские судоходные компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде поставили в Россию титановую руду, которая затем была перевезена в Крым.

Об этом сообщила в пятницу радиостанция Deutschlandfunk.

По ее информации, фирмы перевезли в Россию ильменит, который впоследствии был доставлен в Крым. Судно гамбургской компании под названием Missisippi 23 ноября 2017 года пришвартовалось в российском порту Кавказ примерно с 10 тыс. тонн титановой руды, а судно Heinz Corleis KG - Callisto - несколькими днями позже доставило туда около 25 тыс. того же материала. Оба были в пути под либерийским флагом.

Как утверждает радиостанция, впоследствии руда была перегружена на российский "Нефтерудовоз-2", который затем направился в керченский морской порт Камыш-Бурун.

В компании Hansa Heavy Lift радиостанции отметили, что поставки титановой руды в РФ не нарушают санкционный режим. "Мы, разумеется, не знали, что конечный потребитель находится в Крыму, - подчеркнули в фирме. - Если бы мы знали, мы бы немедленно пресекли это".

Представитель Минэкономики ФРГ, комментируя информацию о нарушении санкций, заявила, что ведомство "следит за данными сообщениями". "Относительно конкретных случаев мы ничего не можем сказать", - отметила она, подчеркнув, что обеспечение санкционного режима является задачей компаний, но следственные органы должны осуществить проверку, если получат сведения о нарушении ограничительных мер. "Мы не являемся таким органом", - сказала представитель Минэкономики.

Она добавила, что нарушение санкций подлежит наказанию, в частности наложению штрафа.