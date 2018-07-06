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Власти Москвы сдадут в аренду особняк 19 века в Басманном районе

Экономика и бизнес
6 июля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Реставрационные работы со стороны инвестора являются обязательными

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Старинный московский особняк с мезонином, построенный в 19 веке в Басманном районе, выставлен на аукцион через единую городскую торговую площадку в рамках программы "1 рубль за квадратный метр". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Дом с мезонином начала XIX века, расположенный в Басманном районе, выставлен на аукцион Единой торговой площадки Москвы. Инвесторам предложено арендовать здание по льготной ставке "1 рубль за квадратный метр" в год", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, особенностью городской программы является обязательные реставрационные работы со стороны инвестора.

"Инвесторам предложено побороться на городском аукционе за возможность арендовать объект культурного наследия по ставке "1 рубль за квадратный метр" сроком на 49 лет. При этом на льготную ставку арендатор сможет перейти после того, как проведет на объекте ремонтно-реставрационные работы и приспособит его под современное использование. На все виды работ отводится не больше пяти лет", - отметил Дегтев.

Двухэтажное здание с мезонином расположено в Казарменном переулке. Общая площадь объекта составляет 771 квадратный метр. Стартовая цена годовой аренды дома составляет 4,9 миллионов рублей.

Победитель аукциона сможет арендовать историческое здание, где сохранилось не только декоративное убранство, но и предметы изобразительного искусства.

Дом с мезонином был построен в 1830-е годы и принадлежал доктору медицины Ивану Воскресенскому, который служил врачом в московской полиции.

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