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Коми и Бурятия намерены совместно развивать здравоохранение, туризм и авиацию

Экономика и бизнес
6 июля, 17:02 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 6, июля. /ТАСС

Перспективы сотрудничества главы регионов обсудили во время личной встречи

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СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Коми и Бурятия планируют развивать экономические и культурные связи, в первую очередь в здравоохранении, продвижении туризма и авиации. Перспективы взаимодействия обсудили в пятницу в Улан-Удэ руководители республик Сергей Гапликов и Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе главы Коми.

"Надеюсь, наша встреча заложит фундамент для развития добрососедских отношений между двумя республиками - Бурятией и Коми. У нас есть общие точки соприкосновения и хорошие перспективы взаимодействия по очень многим направлениям", - процитировала Гапликова его пресс-служба.

По словам Цыденова, стороны обсудили вопрос сотрудничества АО "Комиавиатранс" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод", возможности поставок продукции завода в Коми. "Наш завод является флагманом холдинга "Вертолеты России", мы получили высокую оценку Минобороны России. На сегодня нами запущены несколько моделей вертолетов, не имеющих аналогов в мире, а также легкого многоцелевого самолета. Поскольку Республика Коми по своим параметрам очень близка к Бурятии - большая территория, высокая разрозненность и природные условия, наша продукция будет вам полезна", - сказал Цыденов.

Руководители регионов обсудили также задачи, поставленные президентом России по увеличению продолжительности жизни и модернизации здравоохранения. В частности, Коми интересен опыт Центра восточной медицины в Улан-Удэ, в котором применяются компьютерные технологии диагностики и восточные практики.

Главы республик поговорили о возможностях развития экологического и природного туризма, отметив уникальный культурный потенциал обоих регионов. Байкальский биосферный заповедник является образцом экологического туризма. На территории Коми находится один из первых природных объектов России, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - "Девственные леса Коми", они объединяют национальный парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник. Столбы выветривания на плато Маньпупунер, как и озеро Байкал, являются одними из семи чудес России.

Кроме того, и Коми, и Бурятия стали местом сохранения старообрядческой культуры. Сергей Гапликов пригласил представителей семейств старообрядцев Забайкалья встретиться с жителями Усть-Цильмы, которые с XVI века хранят традиции и культуру предков.

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Коми Бурятия
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Цыденов, Алексей Самбуевич Гапликов, Сергей Анатольевич
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