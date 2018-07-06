Рекультивация четырех крупных свалок во Владимирской области начнется в 2019 году

ВЛАДИМИР, 6 июля. /ТАСС/. Работы по рекультивации четырех крупных свалок начнутся во Владимирской области в 2019 году. Всего в регионе, по данным властей, необходимо рекультивировать 16 объектов размещения отходов, об этом в пятницу на заседании экологического совета при губернаторе области сообщила вице-губернатор Лидия Смолина.

"Мы работаем активно с Минприроды РФ, и уже принято решение, на следующий год в бюджетное финансирование попали четыре наших объекта, которые разработали проекты на рекультивацию, прошли экспертизу", - сказала она.

Как пояснила Смолина, порядка 50 млн рублей направят на рекультивацию свалки во Владимире, около 30 млн рублей - на рекультивацию Петушинской городской свалки, в городе Курлово свалку рекультивируют за 40 млн рублей, еще 49 млн рублей направят на рекультивацию свалки в Новлянском сельском поселении. Работы планируется завершить в 2020 году.

По словам вице-губернатора, еще два объекта региона проходят экспертизу для получения средств в 2020 году. Смолина ранее отметила, что половина объектов размещения отходов в регионе практически исчерпала свой ресурс, ежегодно в области образуется более 3,41 млн. тонн отходов.