Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД РФ: для решения споров при расследовании киберпреспуплений нужен международный орган

Экономика и бизнес
6 июля, 17:15 дата обновления: 6 июля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам замглавы ведомства Игоря Зубова, это может быть Интерпол или компьютерный центр международного экономического форума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России предлагает создать международную организацию, сотрудники которой могли бы разрешать спорные ситуации в области расследований киберпреступлений в мире. Об этом сообщил журналистам на Международном конгрессе по кибербезопасности замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Нет четкой единой международной правовой базы, нет и органа, который бы мог выступать арбитром и органом расследования различного рода случаев. Допустим, нас обвиняют в кибератаке на американскую избирательную систему, а мы этого не делали. В этом споре кто-то должен провести международное расследование", - сказал Зубов.

По его словам, это может быть Интерпол или компьютерный центр международного экономического форума, или какая-то новая структура, но это надо делать. "Договориться можно, только нужно друг друга услышать", - подчеркнул Зубов, отметив, что тут также стоит вопрос о доверии. "Вопросы доверия [между странами] отстают по самым разным причинам, связанным в первую очередь с нестабильностью, с двойными подходами, санкциями и так далее", - сказал замминистра.

Вместе с тем существует достаточно эффективное взаимодействие по вопросам предотвращения экстремистской вербовки в сети, отметил он. "Что касается нашего контроля за экстремистскими сетями, за распространением в сети радикального ислама, <...> то это поле, в котором мы пытаемся взаимодействовать, в каждом случае мы обмениваемся информацией, реальными шагами", - добавил Зубов.

Он также добавил, что большая часть киберпреступлений, которые произошли в России, совершаются с ресурсов, зарегистрированных вне страны.

"Мы сегодня сталкиваемся с тем, что большая часть преступлений, совершаемых с помощью интернета, - это вопросы, связанные с незаконным наркобизнесом, распространением порнографии, отмыванием средств, распространением оружия, - осуществляется на ресурсах, находящихся за пределами России", - сказал Зубов, отметив, что данная проблема носит глобальный характер.

"Реагировать можно только глобально и всем вместе, для этого нужны правовые инструменты, в том числе и технические", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зубов, Игорь Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Секта "Аум Синрикё". Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!