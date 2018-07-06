МВД РФ: для решения споров при расследовании киберпреспуплений нужен международный орган

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России предлагает создать международную организацию, сотрудники которой могли бы разрешать спорные ситуации в области расследований киберпреступлений в мире. Об этом сообщил журналистам на Международном конгрессе по кибербезопасности замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Нет четкой единой международной правовой базы, нет и органа, который бы мог выступать арбитром и органом расследования различного рода случаев. Допустим, нас обвиняют в кибератаке на американскую избирательную систему, а мы этого не делали. В этом споре кто-то должен провести международное расследование", - сказал Зубов.

По его словам, это может быть Интерпол или компьютерный центр международного экономического форума, или какая-то новая структура, но это надо делать. "Договориться можно, только нужно друг друга услышать", - подчеркнул Зубов, отметив, что тут также стоит вопрос о доверии. "Вопросы доверия [между странами] отстают по самым разным причинам, связанным в первую очередь с нестабильностью, с двойными подходами, санкциями и так далее", - сказал замминистра.

Вместе с тем существует достаточно эффективное взаимодействие по вопросам предотвращения экстремистской вербовки в сети, отметил он. "Что касается нашего контроля за экстремистскими сетями, за распространением в сети радикального ислама, <...> то это поле, в котором мы пытаемся взаимодействовать, в каждом случае мы обмениваемся информацией, реальными шагами", - добавил Зубов.

Он также добавил, что большая часть киберпреступлений, которые произошли в России, совершаются с ресурсов, зарегистрированных вне страны.

"Мы сегодня сталкиваемся с тем, что большая часть преступлений, совершаемых с помощью интернета, - это вопросы, связанные с незаконным наркобизнесом, распространением порнографии, отмыванием средств, распространением оружия, - осуществляется на ресурсах, находящихся за пределами России", - сказал Зубов, отметив, что данная проблема носит глобальный характер.

"Реагировать можно только глобально и всем вместе, для этого нужны правовые инструменты, в том числе и технические", - отметил он.