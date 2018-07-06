РФПИ и Mubadala подали заявку на покупку 49% компании "Газпромнефть-Восток"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала заявку консорциума РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala на покупку 49% акций компании "Газпромнефть-Восток", сообщило ведомство.

"В ФАС России поступило ходатайство консорциума РФПИ и компании Мубадала Инвестмент Компани о приобретении 49% в уставном капитале ООО "Газпромнефть-Восток", - говорится в сообщении.

"В настоящее время рано делать вывод о необходимости предварительного согласования сделки в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ, специалисты управления проводят проверку на предмет квалификации ООО "Газпромнефть- Восток" в качестве стратега", - сообщила пресс-служба.

В ближайшее время станет понятно, будет ли сделка консорциума вынесена на заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщает ФАС.

В мае совет директоров "Газпрома" одобрил продажу "Газпромнефтью" фонду Mubadala Petroleum и РФПИ 48,992% в компании "Газпромнефть-Восток". Предполагается, что Mubadala будет принадлежать 44% в компании, РФПИ - 4,9992%, а у "Газпромнефти" останется контроль - 51% компании. Сумма сделки оценивается в $302 млн.

РФПИ отмечал, что инвестиции фонда в создание СП с "Газпромнефтью" совместно с компанией Mubadala Petroleum позволят привлечь средства, опыт и экспертизу ближневосточных партнеров РФПИ в российский нефтегазовый сектор.

О "Газпромнефть-Восток"

"Газпромнефть-Восток" - одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области. Компания работает на 12 месторождениях, расположенных на территориях Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также Тарского района Омской области. Предприятие ведет деятельность на Шингинском, Южно-Шингинском, Восточно-Мыгинском, Урманском, Арчинском, Южно-Табаганском, Смоляном, Кулгинском, Солоновском, Западно-Лугинецком, Нижнелугинецком месторождениях и юго-западной части Крапивинского месторождения.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях "Газпромнефть-Восток" составляют около 40 млн тонн нефтяного эквивалента (по международной классификации PRMS), или около 300 млн баррелей. Объем добычи нефти в 2017 году составил 1,6 млн. тонн (около 33 тыс. баррелей в день).

Mubadala Petroleum - международная нефтегазовая компания с головным офисом в Абу-Даби. Является дочерней компанией суверенного фонда ОАЭ Mubadala. Активы Mubadala Petroleum расположены в восьми странах мира, преимущественно на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 2017 году объем добычи составлял около 320 тыс. баррелей в день.