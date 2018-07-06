МИД: проект резолюции РФ в ГА ООН может упорядочить хаос в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проект российской резолюции по международной информационной безопасности, который планируется внести осенью в Генассамблею ООН, нацелен на установление порядка в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в пятницу спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.

"На основании данной резолюции мы могли бы составить свод норм и список правил поведения, которые впоследствии будут дорабатываться, корректироваться, дополняться, чтобы положить конец этой всеобщей вакханалии. Мы предлагаем мировому сообществу в этом году окончательно договориться и начать серьезный полномасштабный диалог", - сказал он.

Дипломат отметил, что резолюция называется "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной информационной безопасности". Главные ее положения предлагают нацелить международное сообщество на предотвращение конфликтов в сфере информационной безопасности, подчеркивают важность сохранения принципов государственного суверенитета в контексте кибербезопасности, указывают на неприменение силы или угроз силой, невмешательство во внутренние дела государств, а также отмечают необходимость подкрепления доказательствами любых обвинений в злонамеренном использовании информационно- коммуникационных технологий.

"Это главные цели резолюции. Надеемся, что она будет, по крайней мере, тщательно исследована всеми государствами и потом одобрена", - добавил Чернухин.

Ранее директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев сообщил о том, что РФ предложит ГА ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности. Эта резолюция предлагается как альтернатива Будапештской конвенции (Конвенции Совета Европы по киберпреступности) 2001 года. Документ позволяет регулировать действия государств в ходе борьбы с преступлениями в интернете. Россию не устраивает возможность зарубежных спецслужб вмешиваться без официального уведомления в деятельность компьютерных сетей РФ, так как это может угрожать ее безопасности и суверенитету.