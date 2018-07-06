Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: проект резолюции РФ в ГА ООН может упорядочить хаос в сфере кибербезопасности

Экономика и бизнес
6 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Дипломат Эрнест Чернухин отметил, что резолюция называется "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной информационной безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проект российской резолюции по международной информационной безопасности, который планируется внести осенью в Генассамблею ООН, нацелен на установление порядка в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в пятницу спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.

"На основании данной резолюции мы могли бы составить свод норм и список правил поведения, которые впоследствии будут дорабатываться, корректироваться, дополняться, чтобы положить конец этой всеобщей вакханалии. Мы предлагаем мировому сообществу в этом году окончательно договориться и начать серьезный полномасштабный диалог", - сказал он.

Дипломат отметил, что резолюция называется "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной информационной безопасности". Главные ее положения предлагают нацелить международное сообщество на предотвращение конфликтов в сфере информационной безопасности, подчеркивают важность сохранения принципов государственного суверенитета в контексте кибербезопасности, указывают на неприменение силы или угроз силой, невмешательство во внутренние дела государств, а также отмечают необходимость подкрепления доказательствами любых обвинений в злонамеренном использовании информационно- коммуникационных технологий.

"Это главные цели резолюции. Надеемся, что она будет, по крайней мере, тщательно исследована всеми государствами и потом одобрена", - добавил Чернухин.

Ранее директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев сообщил о том, что РФ предложит ГА ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности. Эта резолюция предлагается как альтернатива Будапештской конвенции (Конвенции Совета Европы по киберпреступности) 2001 года. Документ позволяет регулировать действия государств в ходе борьбы с преступлениями в интернете. Россию не устраивает возможность зарубежных спецслужб вмешиваться без официального уведомления в деятельность компьютерных сетей РФ, так как это может угрожать ее безопасности и суверенитету.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Банк России пообещал выпустить монету в 1/2 рубля в случае выхода РФ в полуфинал ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!