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Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики

Экономика и бизнес
6 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Курс доллара к рублю снизился до 62,95 руб.

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию в пятницу без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,06% - до 2345,38 пункта, РТС подрос на 0,16%, до 1173,47 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на 18:50 мск снизился на 0,26%, до 62,95 руб., курс евро вырос на 0,19%, до 73,93 руб.

"Мы считаем, что в понедельник индекс РТС так и останется в коридоре в 1100-1200 пунктов, такая же динамика будет характерна и для индекса Мосбиржи, который вряд ли выйдет за рамки 2300-2400 пунктов. Полагаем, что пара доллар/рубль в понедельник будет торговаться на уровнях в 62-63 руб. за доллар, а пара евро/рубль - в диапазоне 73,5-75 руб. за единицу европейской валюты", - комментирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне сегодня к 18:50 мск снизилась на 0,53% - до $76,98 за баррель.

"Стоимость нефти из-за соглашения ОПЕК+ и действий США останется в диапазоне $75-80 за баррель, иногда выпадая из границ коридора", - полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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