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Посол США: Трамп собирается достичь двусторонней торговой сделки с Великобританией

Экономика и бизнес
6 июля, 19:37 дата обновления: 6 июля, 20:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Роберт Вуд Джонсон также подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одну из форм выход королевства из состава Евросоюза

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляется в Великобританию с целью укрепления отношений между двумя странами и заключения американо-британского соглашения в торговой сфере. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.

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"Он [Трамп] хотел бы добиться двусторонней торговой сделки, и он действительно готов активизировать усилия в тот момент <...>. Он осуществит это быстро, потому что я знаю, что для него это одна из приоритетных задач", - отметил Джонсон. По его словам, глава Белого дома "знает о своей возможности укрепить особые отношения" с королевством. Как рассказал глава американского диппредставительства, в военной сфере США "связаны с Великобританией теснее, чем с любой другой страной в мире, бесспорно".

Отвечая на вопрос об отношении президента к Brexit, посол подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одну из форм выход королевства из состава Евросоюза. "Мы не выступаем ни за жесткий, ни за мягкий [Brexit], мы знаем, что c Великобританией все будет очень хорошо, - подчеркнул он. - У Великобритании есть уникальная возможность изменить свой курс. Я всецело убежден, что в любом случае это приведет к тому, что Великобритания добьется успеха с Brexit".

Посол также подчеркнул, что американский лидер "проведет много времени в Шотландии, готовясь" к "очень важной встрече" с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Как ранее сообщали британские СМИ, безопасность президента США во время его визита в Великобританию будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции. На 13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили более 50 тыс. человек. Кроме того, в тот же день в центре Лондона состоится женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

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