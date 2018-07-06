Инвесторы из ОАЭ заинтересовались реализацией проектов в четырех регионах РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в четырех регионах страны - Калининградской, Орловской, Тверской областях и в Чувашии. Соответствующие намерения внесены в итоговый протокол VIII заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая прошла в Казани, сообщает пресс- служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"В протокол вошли положения о заинтересованности эмиратских инвесторов проектами Калининградской, Орловской и Тверской областей, а также Республики Чувашия. Также в итоговый протокол вошла информация о заинтересованности в инвестиционном сотрудничестве с компаниями ОАЭ компании "Курорты Северного Кавказа", занимающейся развитием туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в сообщении.

Сторона ОАЭ, в свою очередь, озвучила интерес компании DP World к инфраструктурным проектам, которые входят в стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года, добавили в пресс-службе.

На межправительственной комиссии было отмечено, что представители бизнеса из ОАЭ уже успешно сотрудничают с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Чечней, Орловской, Калининградской и Астраханской областями.

В рамках заседания министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян подписали протокол, в который вошли предложения регионов России.