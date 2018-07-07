Второй моногород в Дагестане может стать территорией опережающего развития в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Моногород Дагестанские огни на юге Дагестана до конца 2018 года рассчитывает получить статус территории опережающего развития (ТОР), желание стать резидентами ТОР уже высказали более десятка местных компаний, сообщил ТАСС руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов.

"У нас готова заявка на создания ТОР на базе моногорода Дагестанские огни. В этом году там должна появиться ТОР, заключены 13 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами, это в основном небольшие местные производства. Частично они дублируются с соглашениями, которые есть в Каспийске (ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в марте 2017 года), потому что некоторым не принципиально место, их интересует статус ТОР и льготы ", - сказал Магомедов.

По его словам, соглашения о намерении стать резидентами ТОР "Каспийск" в настоящее время подписаны с 16 компаниями. "Многие из них - местные компании, расширяющие свои производства", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время статус резидента ТОР "Каспийск" имеют три компании - ООО НПП "Инкомтех", реализующее проект по созданию производства композитных материалов, ООО "Дагинновации" с проектом по изготовлению оборудования для производства композитных материалов, а также ООО "Каспийский завод стекловолокна". Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет порядка 3 млрд рублей, в ходе их реализации планируется создать около 500 рабочих мест.