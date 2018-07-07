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СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35

Экономика и бизнес
7 июля, 13:33 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 7, июля. /ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация участвует в конкурсе на поставку самолетов индийским ВВС вместе с пятью производителями авиатехники из США и Европы

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Ведущие мировые производители авиатехники, в том числе российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), откликнулись на предложение Индии принять участие в конкурсе на поставку индийским ВВС 110 истребителей. Как сообщает в субботу газета Business Standard, срок ответа на индийский "запрос на информацию" официально истек в пятницу, всего откликнулись шесть компаний.

По данным издания, в списке соискателей четыре двухдвигательных самолета: российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Eurofighter Typhoon и французский Rafale, а также два однодвигательных: американский F-16 Fighting Falcon и шведский Gripen E.

В апреле министерство обороны Индии опубликовало "запрос на информацию" в рамках программы приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов с учетом национальной программы "Делай в Индии", срок подачи ответа завершился 6 июля. Указывается, что Нью-Дели закупит победивший в соревновании истребитель в количестве 17 единиц в полностью боеготовом состоянии, а остальные 93 самолета должны построить по лицензии в Индии.

Общая стоимость контракта оценивается от $9,7 млрд до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, отмечает издание со ссылкой на источники. Ожидается, что индийские ВВС и эксперты рассмотрят предоставленную производителями информацию и составят "шорт-лист" - укороченный список машин, которые будут участвовать в соревновании дальше. Следующий этап может начаться через три - шесть месяцев, сообщает газета.

Ранее Индия также потребовала от участников указать объем технологий, который они готовы передать индийской стороне для производства самолетов, представить список вооружения истребителя, а также показать возможность оснащения его системами оружия и оборудованием индийского производства. Компания-победитель также будет нести ответственность за подготовку летчиков и техников индийских ВВС.

Индия ищет поставщиков самолетов с 2007 года. Победителем в объявленном тогда тендере стала французская корпорация Dassault Aviation, которой предстояло поставить в Индию 126 истребителей Rafale. Однако из-за разногласий по поводу цены, технического обслуживания и других вопросов условия контракта в 2015 году были пересмотрены. В итоге Индия получит только 36 истребителей этого типа.

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