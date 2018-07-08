"Уральские авиалинии" выполнили дополнительные 300 рейсов во время ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" дополнительно выполнила 300 рейсов с начала чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Об этом сообщил в воскресенье журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов во время открытия Innoprom golf challenge, который стал первым мероприятием нулевого дня международной выставки ИННОПРОМ.

"В этом году все направления "скушал" футбол. Мы сделали около 300 рейсов дополнительных в интересах футбола. Это огромное количество, беспрецедентно много летают", - сказал он.

"Уральские авиалинии" в 2017 году перевезли более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.