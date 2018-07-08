Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ИННОПРОМ-2019 пройдет в Екатеринбурге совместно с Глобальным саммитом производств

Экономика и бизнес
8 июля, 15:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам замминистра промышленности и торговли России Георгия Каламанова, выставка ИННОПРОМ стала одной из основных площадок для диалога между российскими и зарубежными компаниями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Глобальный саммит производств и индустриализации (Global Manufacturing and Industrialization Summit, GMIS) в 2019 году пройдет в Екатеринбурге совместно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Об этом сообщил в воскресенье журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"В следующем году выставка ИННОПРОМ пройдет совместно с Глобальным саммитом производств и индустриализации. Первый саммит проходил в Абу-Даби в 2017 году, в следующем году такой глобальный саммит по решению руководства страны пройдет здесь вместе с выставкой", - сказал Каламанов.

По его словам, выставка ИННОПРОМ стала одной из основных площадок для диалога между российскими и зарубежными компаниями. "Это, конечно же, влияет на развитие промышленных отраслей в целом в России, потому что без диалога между компаниями по самым актуальным вопросам повестки дня невозможно развитие в целом", - добавил Каламанов.

Первый GMIS прошел в марте 2017 года по инициативе ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Министерства экономики ОАЭ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
7
Два человека погибли в ДТП под Орлом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!