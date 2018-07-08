ИННОПРОМ-2019 пройдет в Екатеринбурге совместно с Глобальным саммитом производств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Глобальный саммит производств и индустриализации (Global Manufacturing and Industrialization Summit, GMIS) в 2019 году пройдет в Екатеринбурге совместно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Об этом сообщил в воскресенье журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"В следующем году выставка ИННОПРОМ пройдет совместно с Глобальным саммитом производств и индустриализации. Первый саммит проходил в Абу-Даби в 2017 году, в следующем году такой глобальный саммит по решению руководства страны пройдет здесь вместе с выставкой", - сказал Каламанов.

По его словам, выставка ИННОПРОМ стала одной из основных площадок для диалога между российскими и зарубежными компаниями. "Это, конечно же, влияет на развитие промышленных отраслей в целом в России, потому что без диалога между компаниями по самым актуальным вопросам повестки дня невозможно развитие в целом", - добавил Каламанов.

Первый GMIS прошел в марте 2017 года по инициативе ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Министерства экономики ОАЭ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.