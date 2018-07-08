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Производство минеральной воды "Ессентуки" модернизируют за 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 июля, 18:35 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 8, июля. /ТАСС

На заводе полностью модернизируют систему водоподготовки и холодильную систему, а также построят самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды

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ЕССЕНТУКИ, 8 июля. /ТАСС/. "Холдинг Аква" вложит 1 млрд рублей в модернизацию завода по розливу минеральной воды "Ессентуки", запуск обновленного производства намечен на октябрь, сообщает пресс-служба компании "Кавминкурортресурсы".

"Завод станет одним из самых передовых предприятий Юга России по розливу минеральной воды. Общий объем инвестиций в него составит около 1 млрд рублей, 120 млн из которых пойдут непосредственно на реконструкцию производства", - сказал гендиректор предприятия Сулейман Вагапов, слова которого приводит пресс-служба.

Вагапов отметил, что на заводе полностью модернизируют систему водоподготовки и холодильную систему. Также будет построен новый, самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды общим объемом около 800 куб. м (сейчас резервуары рассчитаны на 150 куб. м).

Завод будет оснащен новым итальянским оборудованием, значительно увеличится его производственная мощность - с 3-4 млн до 9-10 млн бутылок минеральной воды в месяц.

"Холдинг Аква" - совместное предприятие частного российского инвестора "Аква Инвест", владеющего скважинами Ессентукского месторождения минеральной воды, и АО "Кавминкурортресурсы" (контролируется Росимуществом) - крупнейшего недропользователя в Кавказских Минеральных Водах. Сегодня компания занимается добычей и розливом минеральных вод на территории Кавказских Минеральных Вод, в том числе "Ессентуки-4" и "Ессентуки-17".

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