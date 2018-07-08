Минфин прогнозирует доходы федерального бюджета в 2019 году на уровне 19,8 трлн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает продолжить распределять в федеральный бюджет дополнительно 1% от налога на прибыль до 2024 года. Об этом говорится в "Основных направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Для выполнения регионами задач, поставленных в Указе президента, необходима реализация комплекса мер, в частности "пролонгация до 2024 года решения по централизации в федеральном бюджете доходов от 1% ставки налога на прибыль организаций и норматива зачислений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции в целях перераспределения указанных доходов через предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Совет Федерации просил правительство продлить эту норму до 2021 года. Совет Федерации просил учесть рекомендацию при подготовке бюджета на 2019 год. Базовая ставка налога на прибыль в РФ составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, где был собран налог. С 2017 года РФ увеличила перечисление этого сбора в федеральный бюджет с 2% до 3%. При этом дополнительный 1% распределяется между регионами. Согласно Налоговому кодексу, распределение налога на прибыль в пропорции 17% к 3% является временной мерой и действует только в 2017-2020 годах.