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Росстат: инфляция для богатых в 2018 году выше на 0,2%, чем для бедных

Экономика и бизнес
8 июля, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что в расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Инфляция за первые пять месяцев 2018 года для категорий граждан с высокими доходами оказалась выше на 0,2%, чем для категорий с низкими доходами, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов.

"Мы ежегодно измеряем инфляцию населения с разными доходами <…> За первые пять месяцев этого года отличие в темпах роста цен на потребительские товары и услуги для групп населения с различным уровнем доходов было незначительным - 0,2% при увеличении цен на товары и услуги в среднем по России на 1,6%. И на этот раз больше инфляция оказалась у богатых", - рассказал Суринов.

По его словам, это в первую очередь связано с динамикой цен на виды услуг, потребляемых населением, входящим в эти группы. В расходах населения с наибольшими доходами заметное место занимают такие статьи, как зарубежный туризм, медицинские услуги, гостиницы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, цены на которые росли ускоренными темпами (на 1,0 - 4,5%).

"В расходах на услуги, потребляемые населением с наименьшими доходами, самое значительное место занимают коммунальные услуги, тарифы на которые в первые пять месяцев года практически не изменились. В результате цены и тарифы на услуги для групп населения с наибольшими и наименьшими доходами в мае по сравнению с декабрем предыдущего года стали выше на 1,3% и 0,6% соответственно", - сообщил глава статистического ведомства.

Суринов также отметил, что обычно выше инфляция оказывается для бедных граждан. Он пояснил, что инфляция для бедных считается путем сопоставления величины прожиточного минимума на сегодняшний день с его вчерашней стоимостью.

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