Росстат: доходы самых богатых россиян в 15 раз выше доходов самых бедных

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится примерно на одном и том же уровне и составляет 15 раз, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов.

"Это [различие] соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году - 15,7 раза, в 2016 - 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, - 15,3 раза", - рассказал Суринов.

Он добавил, что по другой методике оценки, когда считается соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого среди 10% самых бедных, разница в 2017 году составила ровно 7 раз.

"Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3% от общей численности населения страны, в 2016 осталась на том же уровне (13,3%), в 2017 году, по предварительной оценке, -13,2%", - сообщил глава статистического ведомства.