Власти Китая планируют частично снять ограничения на покупку акций иностранцами

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство КНР собирается частично снять ограничения для иностранных инвесторов на торговлю акциями, котирующимися на внутреннем рынке в юанях. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на Комитет по контролю над ценными бумагами страны.

Согласно соответствующему распоряжению, право продавать и покупать юаневые А-акции, представленные на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, могут получить представители двух категорий: иностранцы, работающие в КНР, и сотрудники зарубежных компаний, ценные бумаги которых котируются в Китае.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее. Пока же в течение месяца правительство намерено ознакомиться с мнениями деловых и других кругов.

Прежде инвестировать в А-акции имели право только иностранцы, получившие вид на жительство в КНР, те лица, чья компания зарегистрирована на китайских фондовых биржах, а также граждане других государств, работающие в организациях, чьи акции котируются в Китае.