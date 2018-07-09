Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Китая планируют частично снять ограничения на покупку акций иностранцами

Экономика и бизнес
9 июля, 6:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, июля. /ТАСС

Окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство КНР собирается частично снять ограничения для иностранных инвесторов на торговлю акциями, котирующимися на внутреннем рынке в юанях. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на Комитет по контролю над ценными бумагами страны.

Согласно соответствующему распоряжению, право продавать и покупать юаневые А-акции, представленные на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, могут получить представители двух категорий: иностранцы, работающие в КНР, и сотрудники зарубежных компаний, ценные бумаги которых котируются в Китае.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее. Пока же в течение месяца правительство намерено ознакомиться с мнениями деловых и других кругов.

Прежде инвестировать в А-акции имели право только иностранцы, получившие вид на жительство в КНР, те лица, чья компания зарегистрирована на китайских фондовых биржах, а также граждане других государств, работающие в организациях, чьи акции котируются в Китае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Россия настаивает на признании нелегитимным решения о расширении мандата ОЗХО
3
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
4
СМИ: в Таиланде готовятся возобновить эвакуацию людей из пещеры Кхао Луанг
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!