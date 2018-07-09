ЮАР рассчитывает на партнерство с выставкой ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская республика (ЮАР) прилагает усилия, чтобы стать страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая начала свою работу в понедельник в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси.

"Мы регулярно приезжаем на ИННОПРОМ, чтобы посмотреть какие технологии можем представить, - сказала дипломат. - ЮАР очень развитая страна в сфере high-tech, у нас популярны высокие технологии. Между ЮАР и Россией очень хорошие, тесные отношения . Очень хотим, чтобы мы провели совместно эту выставку, прилагаем максимум усилия для этого".

Глава дипмиссии ЮАР отметила, что ежегодно на ИННОПРОМ приезжает много южноафриканских компаний. "В этом году делегация посольства также в расширенном составе прибыла на выставку. Это будет содействовать тому, чтобы ЮАР стала страной-партнером ИННОПРОМ, - выразила надежду Номасонто Мария Сибанда-Туси.

Она отметила разнообразие выставки в этом году. "Мы видим на ней представителей Италии, Алжира. Атмосфера выставки достаточно интересная: большие помещения, свежий воздух - комфортно находиться здесь", - добавила посол ЮАР.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра выставки.