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Инвестор отменил строительство двух промобъектов на Вагоноремонтной улице Москвы

Экономика и бизнес
9 июля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Назначение предприятий не уточняется

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. АО "Домостроительный комбинат №7" (входит в девелоперскую группу компаний "Интеко") отменила строительство двух промышленных объектов II и III класса вредности на Вагоноремонтной улице Москвы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено", - процитировали в пресс-службе председатель Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Москвы Константина Тимофеева.

В Москомстройинвесте добавили, что два объекта II и III класса вредности предполагалось построить на ул. Вагоноремонтная, вл. 10А, стр. 1, 15, 16 на 9,5 га и ул. Вагоноремонтная, вл. 4А на 4,65 га. Какие именно предприятия планровалось там построить в пресс-службе комитета ТАСС уточнить не смогли. В пресс-службе "Интеко" также не смогли оперативно ответить ТАСС на этот вопрос.

В Москомстройинвесте добавили, что ГЗК рассмотрела просьбу инвестора на заседании ГЗК 5 июля и одобрила прекращение реализации инвестиционного проекта. В настоящее время на этих двух участках расположены производственные здания, которые принадлежат комбинату. "Он намерен и дальше их эксплуатировать", - отметил Тимофеев.

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