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Свердловская область и Татарстан намерены увеличить товарооборот в 1,5 раза за два года

Экономика и бизнес
9 июля, 11:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

За предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области и Республики Татарстан намерены за два года увеличить товарооборот между регионами в 1,5 раза. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня мы наметили с Татарстаном краткосрочный план, который рассчитан на два года. Планируем увеличить наш товарооборот за два года в 1,5 раза", - сказал Куйвашев.

Он добавил, что за предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс- центра.

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