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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс выступит на ИННОПРОМе с лекцией об инновационной экономике

Экономика и бизнес
9 июля, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Прямая трансляция выступления будет доступна на сайте компании

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Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс выступит с лекцией "Инновационная экономика - что это?" в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, сообщили в пресс- службе нанотехнологической компании.

"Эта лекция - не просто исторический экскурс в российскую действительность, а детальное рассмотрение, на какой стадии в развитии инноваций находится Россия, это подробный рассказ о всех плюсах и минусах инновационной стратегии страны до 2020 года", - сообщил ТАСС представитель "Роснано".

Лекция пройдет 10 июля в 17:00 (15:00 мск) на площадке "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. Прямая трансляция выступления Анатолия Чубайса будет доступна на сайте "Роснано".

Девятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 открылась в воскресенье в Екатеринбурге. В ней принимают участие делегации из 95 стран, продукцию представят более 600 компаний из 20 стран.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра выставки.

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" является одним из институтов развития России.

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