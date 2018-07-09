Первые долгосрочные контракты на поставку грузовых вагонов могут заключить в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Первые долгосрочные контракты на срок от трех до пяти лет на поставку подвижного состава могут быть заключены в 2018 году, сообщил ТАСС заместитель главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Всеволод Бабушкин в рамках форума ИННОПРОМ-2018.

По его словам, контракты находятся в стадии проработки. "Мы считаем, что долгосрочный контракт должен быть более пяти лет. Сейчас у нас идет контрактация с потребителями от года до трех. Длинная контрактация на приобретение подвижного состава есть планах и у крупных грузоотправителей, таких как СУЭК, металлургические компании, так и у крупных операторов: ФГК, ПГК рассматривают длинную контрактацию с учетом формулы цены, стоимости металла и так далее. Сейчас работа в начальной стадии, но я думаю, что до конца года уже будет сформировано что-то конкретное", - отметил Бабушкин.

Отвечая на вопрос, могут ли первые контракты быть заключены до конца текущего года, он сказал: "Мы рассчитываем так. Хотя бы на три года. Это было бы положительным толчком, потому что производители имели бы возможность ориентироваться по производству, а операторы и потребители подвижного состава - формировать финансовые планы в этом направлении".

При этом, по словам Бабушкина, на сегодняшний день у крупных производителей уже законтрактовано 70-80% выпуска вагонов в 2019 году. Он подчеркнул, что долгосрочные контракты в том числе позволят избежать сезонной нехватки грузовых вагонов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство РФ присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.