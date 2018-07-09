Более 4 млрд рублей направят на создание в Нижнем Тагиле современной схемы обращения с ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Облкоммунэнерго" направит более 4 млрд рублей на создание инфраструктуры для новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городе Нижний Тагил в Свердловской области. Соглашение о реализации проекта подписано в рамках IX Международной промышленной выставки ИИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"На стенде Свердловской области в присутствии первого заместителя губернатора Алексея Орлова подписано соглашение о порядке реализации концессионных обязательств в сфере работы с ТКО на территории Нижнего Тагила. Подписи под документом поставили врио главы города Владислав Пинаев и генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов. Концессия между муниципалитетом и коммунальным оператором сроком на 29 лет была заключена в конце июня - это один из первых крупных проектов в регионе по созданию необходимой инфраструктуры в новой схеме обращения с ТКО. "Облкоммунэнерго" инвестирует в проект более 4 млрд 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно концессионному соглашению, на территории муниципалитета будет построен мусоросортировочный комплекс, его проектная мощность составит от 185 тыс. тонн в год.

"Предполагается, что ТКО будут сортироваться минимум на семь фракций - пленка, пластик, полиэтиленовая тара, металлы, бумага, стекло и прочие отходы, треть из них пойдут на вторсырье. Кроме того, на территории муниципалитета создается новый полигон для захоронения ТКО, способный ежегодно принимать до 200 тыс. тонн мусора. Две действующие площадки, сроки эксплуатации которых заканчиваются, могут разместить лишь 172 тыс. тонн, по условиям концессии "Облкоммунэнерго" проведет их реконструкцию и рекультивирует", - уточнили в пресс-службе, отметив, что введение новых объектов в эксплуатацию запланировали на 2021-2022 годы.

Проект предполагает решение еще одной важной для города проблемы - утилизации снега, в Нижнем Тагиле появится снегоплавильная станция, которая будет перерабатывать до 100 тыс. тонн снега ежегодно.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.