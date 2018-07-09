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ФАС и "Контейнерный терминал Санкт Петербург" заключили мировую по делу о тарифах

Экономика и бизнес
9 июля, 12:37 дата обновления: 9 июля, 12:58 UTC+3

Антимонопольная служба признала, что рост тарифов компании произошел из-за резко изменившегося курса долларов

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МОСКВА, 9 июля, /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding) заключили мировое соглашение по делу о тарифах, сообщил UCL со ссылкой на решение девятого арбитражного апелляционного суда.

"ФАС России признала, что проводимая КТСП коммерческая политика обеспечивает установление экономически обоснованных тарифов на услуги по перевалке контейнеров, а рост тарифа произошел вследствие использования КТСП ранее применяемой практики ведения коммерческой деятельности в условиях резко изменившегося курса доллара", - говорится в сообщении компании.

"КТСП, в свою очередь, представил план перехода на рублевые тарифы и принял обязательства по увеличению доли рублевых расчетов в выручке компании до конца 2018 год", - говорится в сообщении.

История вопроса

По мнению ФАС, конкуренция на рынке перевалки контейнеров на Балтике отсутствует. В июне 2017 года ФАС заявила, что "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" злоупотребляет доминирующим положением в составе группы лиц совместно со структурами Global Ports.

Злоупотребление, по мнению ФАС, выразилось в установлении и поддержании с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербург.

UCL Holding в свою очередь, заявил, что непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 годах в порту Санкт-Петербурга свидетельствует о противоположных трендах грузооборота в КТСП и на терминалах Global Ports и существенном перераспределении их рыночных долей в контейнерном бизнесе, что исключает предположение о каком-то коллективном доминировании.

В декабре ФАС заключил мировые соглашения с компаниями, входящими в группу Global Ports ("Петролеспорт", "Восточная стивидорная компания" и "Первый контейнерный терминал").

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