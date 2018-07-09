Кудрин сомневается, что кабмин предусмотрел все меры по исполнению майского указа Путина

МОСКВА, 9 июля./ТАСС/. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сомневается в том, что правительство РФ предусмотрело все меры для выполнения майского указа президента Владимира Путина.

"По утверждению Минэкономразвития, сценарные условия учитывают достижение целей, поставленных майским указом. При этом в сценарных условиях обозначены только три из 47 показателей, которые установлены указом президента, то есть мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться. Поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей. Пока такой информации недостаточно", - заявил Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по основным направлениям бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года.

Кроме того, по его оценке, сценарные условия развития российской экономики, представленные в рассматриваемом документе, не включают ряд обязательных показателей, таких как темпы роста мировой экономики, индекс реального эффективного курса рубля, государственные капиталовложения, прямые иностранные инвестиции, структуру использованного и произведенного валового внутреннего продукта. Все описанные недостатки документа, по словам главы Счетной палаты, затрудняют оценку рассматриваемых основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Кудрин добавил, что нужно доработать сценарные условия, чтобы Счетной палате в более полном виде основываться при разработке бюджетной политики.