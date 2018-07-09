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Россия станет организатором и страной-партнером в рамках выставки Arabia-2019 в Каире

Экономика и бизнес
9 июля, 13:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В форуме планируют принять участие более 100 международных компаний

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия станет страной- партнером промышленно-технической выставки и форума Arabia-2019 в Каире, российская группа компаний "Формика" станет организатором выставки, сообщили ТАСС в "Формике".

Соответствующее подписание меморандума о развитии двустороннего сотрудничества в области организации выставок и мероприятий между "Формикой" и Национальной компанией выставок и международных конференций будет подписано в понедельник в Екатеринбурге в рамках форума-выставки ИННОПРОМ.

Меморандум предусматривает совместную организацию 10-13 октября 2019 года Всемирной промышленно-технической выставки и форума "Большая индустриальная неделя Arabia-2019" в Каире. "Большая индустриальная неделя Arabia-2019" станет первой международной выставкой и форумом за рубежом, организованной российской стороной", - отмечают в "Формике".

Участие в форуме планируют более 100 международных компаний. Акцент 2019 года будет сделан на Северную и Центральную Африку, а также Ближний Восток.

Ранее, 23 мая, Россия и Египет подписали документы, предусматривающие создание в Египте российской промышленной зоны. Египет гарантирует резидентам российской промзоны налоговую стабильность.

Соглашение заключено сроком на 50 лет и будет автоматически обновляться, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие. Промзона расположится на востоке Порт-Саида. Первый этап создания зоны, которая станет частью экономического района Суэцкого канала, предусматривает освоение 5,2 млн кв м.

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