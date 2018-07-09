Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд ввел процедуру банкротства в отношении арендатора Морского вокзала в Петербурге

Экономика и бизнес
9 июля, 13:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

Представитель компании на заседании признал, что не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник ввел процедуру банкротства - наблюдения в отношении арендатора здания Морского вокзала по его собственному иску из-за долгов в 528 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать заявление обоснованным, ввести процедуру наблюдения в отношении АО "Морской вокзал", - сказал судья.

Представитель арендатора на заседании суда сообщила, что компания "Морской вокзал" не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов. В их числе компании "Петроэлектросбыт" (за электроэнергию) и ТГК-1 (за теплоснабжение). "Морской вокзал не способен удовлетворить требования кредиторов, просим признать общество несостоятельным, требования (долг перед кредиторами - прим. ТАСС) более 500 млн рублей (по данным картотеки суда, 528 млн рублей)", - сказала представитель арендатора.

В феврале 2018 года арбитраж удовлетворил иск комитета имущественных отношений города к арендатору здания Морского вокзала - АО "Морской вокзал" о разрыве договора из-за задолженности по арендной плате и частично взыскал долг в размере 16,8 млн рублей в пользу администрации Петербурга. Апелляционную жалобу по разрыву контакта на аренду рассмотрят 30 июля. Также суд рассматривает иск комитета к бывшему арендатору на 55 млн рублей, следующее заседание назначено на 18 июля.

Имущественный комплекс "Морской вокзал" расположен по адресу: площадь Морской Славы, дом 1, у выставочного комплекса "Ленэкспо", где проходят крупные форумы и выставки. Общество арендует восьмиэтажное здание, три причала, пирс и берегоукрепление с 1998 года. Причал для швартовки использует международный паромный оператор компания MOBY SPL (владеет паромом Princess Anastasia).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
5
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
6
Адвокат: ответчик предлагал мировое соглашение по иску Дерипаски
7
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!