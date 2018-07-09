Суд ввел процедуру банкротства в отношении арендатора Морского вокзала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник ввел процедуру банкротства - наблюдения в отношении арендатора здания Морского вокзала по его собственному иску из-за долгов в 528 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать заявление обоснованным, ввести процедуру наблюдения в отношении АО "Морской вокзал", - сказал судья.

Представитель арендатора на заседании суда сообщила, что компания "Морской вокзал" не в состоянии удовлетворить требования всех кредиторов. В их числе компании "Петроэлектросбыт" (за электроэнергию) и ТГК-1 (за теплоснабжение). "Морской вокзал не способен удовлетворить требования кредиторов, просим признать общество несостоятельным, требования (долг перед кредиторами - прим. ТАСС) более 500 млн рублей (по данным картотеки суда, 528 млн рублей)", - сказала представитель арендатора.

В феврале 2018 года арбитраж удовлетворил иск комитета имущественных отношений города к арендатору здания Морского вокзала - АО "Морской вокзал" о разрыве договора из-за задолженности по арендной плате и частично взыскал долг в размере 16,8 млн рублей в пользу администрации Петербурга. Апелляционную жалобу по разрыву контакта на аренду рассмотрят 30 июля. Также суд рассматривает иск комитета к бывшему арендатору на 55 млн рублей, следующее заседание назначено на 18 июля.

Имущественный комплекс "Морской вокзал" расположен по адресу: площадь Морской Славы, дом 1, у выставочного комплекса "Ленэкспо", где проходят крупные форумы и выставки. Общество арендует восьмиэтажное здание, три причала, пирс и берегоукрепление с 1998 года. Причал для швартовки использует международный паромный оператор компания MOBY SPL (владеет паромом Princess Anastasia).