Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Консорциум "Немецкая инициатива" изучает участие в проекте ВСМ Екатеринбург-Челябинск

Экономика и бизнес
9 июля, 13:39 UTC+3

Вопрос обсудят в рамках форума ИННОПРОМ-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Консорциум "Немецкая инициатива" изучает возможность финансирования строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск, сообщил ТАСС президент Siemens в России Дитрих Мёллер в рамках ИННОПРОМ-2018.

По его словам, Siemens намерен обсудить этот вопрос в рамках форума ИННОПРОМ - 2018, который проходит сейчас в Екатеринбурге.

"Нам этот проект интересен, мы пока находимся в начальной стадии, мы еще не поняли все рамочные условия. Это вопросы пассажиропотока, затрат и так далее, но принципиально для нас это интересный проект".

Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 млн рублей каждой из сторон.

Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора и привлеченного финансирования.

В консорциум "Немецкая инициатива" входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Челябинская область Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
7
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!