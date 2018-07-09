Консорциум "Немецкая инициатива" изучает участие в проекте ВСМ Екатеринбург-Челябинск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Консорциум "Немецкая инициатива" изучает возможность финансирования строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск, сообщил ТАСС президент Siemens в России Дитрих Мёллер в рамках ИННОПРОМ-2018.

По его словам, Siemens намерен обсудить этот вопрос в рамках форума ИННОПРОМ - 2018, который проходит сейчас в Екатеринбурге.

"Нам этот проект интересен, мы пока находимся в начальной стадии, мы еще не поняли все рамочные условия. Это вопросы пассажиропотока, затрат и так далее, но принципиально для нас это интересный проект".

Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 млн рублей каждой из сторон.

Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора и привлеченного финансирования.

В консорциум "Немецкая инициатива" входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании.