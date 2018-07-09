Патрушев в аэропорту Симферополя обсудил вопросы безопасности авиаперевозок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник посетил новый терминал аэропорта Симферополя, где обсудил вопросы безопасности авиаперевозок.

"Патрушев посетил новый терминал, отдельное внимание уделил зоне досмотра пассажиров. С гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым были обсуждены вопросы безопасности авиаперевозок, осуществляемых в регионе", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Новый терминал ввели в эксплуатацию весной 2018 года, до начала летнего туристического сезона.

Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализуемый в Крыму при участии частного капитала.

В понедельник секретарь Совета безопасности РФ начал рабочую поездку в Крым.