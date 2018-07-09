Верховный суд отменил решение о взыскании с ОПЗ более $200 млн в пользу компании Фирташа

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) долга и пени в размере 7,77 млрд гривен (около $260 млн) в пользу принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу компании Ostchem Holding Limited. Об этом сообщил в понедельник и. о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы Фонда государственного имущества, Верховный суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited имела право на принудительное взыскание на территории Украины с ОПЗ 5,2 млрд гривен непогашенного основного долга и 1,57 млрд гривен начисленной пени в соответствии с решением арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - написал он в Facebook.

Таким образом, решением Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, постановления суда первой и апелляционной инстанций о взыскании долга отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Трубаров также сообщил, что в конце июля состоится конкурс на избрание советника для приватизации ОПЗ.

В 2016 году принадлежащая украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу компания Ostchem Holding Limited обратилась в Стокгольмский арбитраж для защиты своих прав в отношении долгов, сформированных ОПЗ перед предприятиями группы. Стокгольмский арбитраж принял решение в июле 2016 года взыскать с ОПЗ долг и пеню в размере $258 млн. Южный городской суд Одесской области 6 марта признал решение Стокгольмского арбитража. Его выполнение фактически открывает путь к банкротству предприятия.