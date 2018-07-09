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Консорциум "Немецкая инициатива" сохраняет предложения по финансированию ВСМ Москва-Казань

Экономика и бизнес
9 июля, 14:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Стоимость высокоскоростной магистрали Москва - Казань оценивается в 1,6 трлн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Консорциум "Немецкая инициатива" сохраняет предложения по финансированию высокоскоростной магистрали Москва - Казань, несмотря на рост ожидаемой стоимости проекта. Об этом сообщил ТАСС президент Siemens в России Дитрих Меллер в рамках выставки ИННОПРОМ-2018. Siemens входит в консорциум.

"В принципе, старое предложение остается в силе, но сейчас затраты пошли немножко вверх, но мы все равно заинтересованы, работаем с РЖД над этим проектом", - сказал он. Помимо Siemens, в консорциум "Немецкая инициатива" входят Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании.

В мае первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин в интервью ТАСС заявил, что стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань составляет 1,6 трлн рублей. В феврале 2018 года Мишарин говорил, что стоимость ВСМ Москва - Казань оценивается в 1 трлн 260 млрд рублей.

Ранее РЖД предложили консорциуму "Немецкая инициатива" снизить ставку и увеличить сроки кредита на строительство ВСМ Москва - Казань. Как говорил Мишарин, речь идет о ставке Libor плюс 1% и сроке 20 лет.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее глава РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 года.

Китай намерен предоставить 20-летний кредит на 400 млрд рублей на строительство ВСМ Москва - Казань, более 100 млрд рублей - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

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