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Медведев: перед Россией остро стоит задача технологического прорыва

Экономика и бизнес
9 июля, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Премьер-министр поприветствовал участников и гостей международной промышленной выставки ИННОПРОМ

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Текст приветствия опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"С каждым годом форум становится все более интересным и влиятельным. По качеству экспозиции, представительности российского и зарубежного бизнеса, масштабу и разнообразию проблематики ИННОПРОМ уже не уступает ведущим промышленным выставкам мира", - отметил премьер.

Медведев подчеркнул, что сегодня перед Россией остро стоит задача технологического прорыва. "Она [задача] четко обозначена в майском указе президента России как национальная цель развития. От того, насколько эффективно и оперативно мы перестроим экономику, создадим на основе лучших научных знаний и "цифры" высокотехнологичные индустрии, зависит глобальная конкурентоспособность России", - отметил он.

Премьер выразил уверенность, что участники ИННОПРОМа обсудят важные для российской экономики темы, придут к интересным идеям и проектам и найдут новых деловых партнеров. Он пожелал им успехов, насыщенной работы и прорывных инициатив.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

В этом году выставка собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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