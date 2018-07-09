Путин поручил Мутко проработать вопрос строительства стадиона в Ингушетии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос о строительстве в Республике Ингушетия стадиона. С просьбой подарить футбольную арену на День Республики в ходе рабочей встречи к российскому лидеру обратился глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Глава Ингушетии подчеркнул, что чемпионат мира - это "национальный, всенародный праздник в стране", когда все граждане ликуют. "Подарок такой от вас на День Республики: если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Леонтьевичу [Мутко]. Мы тогда все вместе доложили бы об исполнении этого поручения. Поддержите нас, пожалуйста", - попросил Евкуров.

Путин благосклонно отнесся к просьбе. "Тогда пусть проработает", - сказал он.

Евкуров в ходе встречи добавил, что его просьба исходит "от молодежи республики, спортсменов республики". "Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона, мы уже с вами об этом говорили, - сказал он. - Мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион. Уже с Виталием Леонтьевичем Мутко это проговаривал, просил поддержать этот проект", - заключил глава региона.