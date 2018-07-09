Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клиенты "Открытия" и Бинбанка смогут снять наличные в банкоматах обоих банков без комиссии

Экономика и бизнес
9 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В совокупности у банков есть 5,7 тыс. собственных банкоматов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк "Открытие" и присоединяемый к нему Бинбанк объединили банкоматные сети на снятие наличных, сообщает пресс-служба Бинбанка.

"Теперь клиенты "Открытия" могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов "Открытия" по домашним тарифам", - говорится в сообщении.

Снимать средства можно в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента.

У обоих банков 5,7 тыс. собственных банкоматов совокупно, при этом клиенты Бинбанка могут снимать наличные в более чем 19 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов партнеров), уточнили в пресс-службе.

Банк ФК "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ ФКБС в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Этот процесс планируется завершить к 1 апреля 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка Ситуация вокруг банка "Открытие"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!