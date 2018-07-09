Клиенты "Открытия" и Бинбанка смогут снять наличные в банкоматах обоих банков без комиссии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк "Открытие" и присоединяемый к нему Бинбанк объединили банкоматные сети на снятие наличных, сообщает пресс-служба Бинбанка.

"Теперь клиенты "Открытия" могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов "Открытия" по домашним тарифам", - говорится в сообщении.

Снимать средства можно в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента.

У обоих банков 5,7 тыс. собственных банкоматов совокупно, при этом клиенты Бинбанка могут снимать наличные в более чем 19 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов партнеров), уточнили в пресс-службе.

Банк ФК "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ ФКБС в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Этот процесс планируется завершить к 1 апреля 2019 года.