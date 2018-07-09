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Индия организует в Ингушетии сборку оборудования для офтальмологии

Экономика и бизнес
9 июля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Об этом рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Индия может построить в Ингушетии завод по сборке оборудования для офтальмологии, строительство может начаться осенью этого года. 

"У меня буквально 18-19-го (июля) в республике работает министр экономики Индии. Мы совместно с индусами заказываем завод по сборке оборудования для офтальмологии и глазных капель. Индусы первыми в мире на этом направлении стоят, и вот такой проект уже, и мы готовы именно осенью этот завод заложить. Это хорошие проекты, поэтому если будет ваше решение, то мы бы проработали ", - сказал глава региона Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Докладывая о ситуации в республике, Евкуров отметил, что чувствительной является проблема водоснабжения, притом "не только для республики, а для страны в целом". Он напомнил, что в Министерстве строительства разрабатывается отдельная программа по водообеспечению, в том числе в рамках майского указа. "Где-то три года назад был разработан очень хороший проект. Просил бы поддержать и Министерство строительства, и Ингушетию по водообеспечению населения", - обратился Евкуров к главе государства, подчеркнув, что "это крайне болезненная тема".

Он пояснил, что на данный момент в республике есть ряд населённых пунктов, где изношены сети и возникают проблемы с добычей воды. "Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины, вода там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект", - добавил Евкуров.

Глава республики также рассказал президенту России о планах провести всероссийское совещание по садоводству в Ингушетии. "У нас есть "Сад-гигант Ингушетия", он самый крупный в Европе сегодня, 1100 гектаров. Мы с Минсельхозом договорились, с вице-премьером проговорили эти вопросы, согласовали с комитетом Совета Федерации [возможность] выездного заседания и хотели бы осенью на базе сада-гиганта организовать и провести всероссийское совещание по садоводству", - заявил Евкуров.

Он добавил, что в этом саду расположено "самое крупное хранилище - 64 тонны хранения, свой питомник по саженцам", благодаря которому регион уже два года не закупает саженцы за границей. "В момент проведения совещания закладываем капсулу под строительство сокового завода, завода детского питания и в перспективе - завода по пектину, потому что мы сегодня на 90 процентов импортозависимы от пектина. Если мы этот завод поставим, это уже совместный проект с итальянцами, мы будем 40 процентов обеспечивать", - рассказал Евкуров.

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